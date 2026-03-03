Blighted komt ook naar de Nintendo Switch 2

Blighted, de isometrische Action-RPG van Drinkbox, makers van Guacamelee, komt dit najaar ook naar de Nintendo Switch 2. Eerder werd de game al aangekondigd voor Steam. De releasedatum is niet bekend, maar we krijgen wel een grove indicatie: najaar 2026.

De makers van Guacamelee en Nobody Saves the World komen met een isometrische Metroidvania Action-RPG die de naam Blighted draagt. De tekenstijl is iets wat direct opvalt.

De kwaadaardige Sorcisto heeft een plaag verspreid over de wereld en jouw eigen dorpje is eronder bezweken. Als enige overlevende vecht je je door een vijandige menigte, versla je krachtige bosses en vind je herinneringen van jouw bevolking. Het enige probleem: je lijdt zelf ook aan een plaag die je langzaam overmeestert.

Blighted is speelbaar in je eentje, maar ook in lokale co-op of via online multiplayer. Het verkennen van de wereld staat centraal in dit avontuur, dus je kunt samen op ontdekkingstocht om alle geheimen te ontrafelen.

In het najaar van 2026 verschijnt de game voor in ieder geval pc en Nintendo Switch. Een Xbox- en PlayStation-versie zijn nog niet aangekondigd. Meer over de Indie World? Check hier de volledige onthulling van Moonlighter 2.