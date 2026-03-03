Moonlighter 2: The Endless Vault volledig onthuld

Overdag je shop runnen, in de avonden dungeons afgaan om materialen te verzamelen, die je de dag erna weer kan verkopen. Dat is wat Will doet. Wie is Will? Dat is het hoofdpersonage in Moonlighter 2: The Endless Vault. Die game krijgt tijdens de Indie World van 3 maart 2026 een nieuwe trailer als volledige reveal!

Nog geen releasedatum, maar het succes van Moonlighter zorgt er in ieder geval voor dat dit tweede deel flink wat vernieuwingen krijgt. Deze dungeon dweller game (met shop mechanics) laat Will in volledig willekeurige dungeons op zoek gaan naar relics, wapens en materialen. Dit zodat hij ze overdag kan verkopen in zijn shop. Die shop is ook volledig aan te passen, maar winst maximaliseren is en blijft je grootste doel. Dit deel ziet meer wapen types, betere menu’s en verbeterd inventory management. Uiteraard zien we ook verbeterde graphics, hogere framerates en het verhaal is een direct vervolg op de eerste. Check de onthulling hier beneden.

Moonlighter 2: The Endless Vault heeft dus nog geen releasedatum, maar komt wel uit op de Nintendo Switch 2!