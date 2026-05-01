Assetto Corsa Rally gaat versie 0.4 in met twee legendarische bolides

505 Games en Supernova Games Studios, in technische samenwerking met KUNOS Simulazioni, kondigen met trots de release aan van update 0.4 voor de Early Access‑versie van Assetto Corsa Rally. Een nieuwe stap in de evolutie van hun rallysim.

De vierde Early Access‑update van Assetto Corsa Rally is geland en brengt twee iconische rallywagens uit de jaren ’90, verbeterde sneeuwcondities en grote physics‑upgrades dankzij een nieuwe officiële samenwerking met WRC‑rijder Jon Armstrong.

Twee nieuwe nineties‑iconen in de garage

Update 0.4 voegt twee legendarische rallywagens toe, elk met een compleet eigen filosofie:

De Peugeot 306 Maxi Kit Car, in de klassieke IKE Racing‑livery, bekend dankzij coureurs als François Delecour. Voorwielaandrijving, hoogtoerige atmosferische motor, messcherpe handling — dit is een pure asfaltkoning.

De Subaru Impreza S3 Group A, gereden door Colin McRae en zijn co-driver Nicky Grist in 1993 en het begin van Subaru’s iconische rally‑erfenis. Vierwielaandrijving, Boxer‑motor en gebouwd om sneeuw en gravel te domineren.

Uitgebreide sneeuwcondities & nieuwe events

Omdat de community massaal fan bleek van sneeuwrijden, breidt update 0.4 de sneeuwtechnologie uit naar zowel de rally’s in Alsace als Wales. Bekende stages krijgen hierdoor compleet nieuwe uitdagingen en vereisen andere lijnen, rempunten en strategieën.

Daarnaast zijn er twee nieuwe Event Groups voor de nieuwe auto’s, goed voor 12 extra events. Ook krijgt elke Traction Group (FWD, RWD, 4WD) een nieuw event met gemixte weersomstandigheden.

Officiële samenwerking met WRC‑rijder Jon Armstrong

Supernova Games Studios werkt sinds maart officieel samen met Jon Armstrong, WRC‑rijder voor M‑Sport. Met zijn ervaring in zowel echte rallysport als simracing heeft hij geholpen om de physics verder te verfijnen.

Op basis van zijn feedback zijn vooral banden, aerodynamica en vering aangepakt. Auto’s reageren nu vloeiender, voorspelbaarder en geven meer feedback — vooral in kritieke situaties zoals wielblokkering, gripverlies en rijden op de limiet. Precies de fases die volgens Armstrong essentieel zijn voor een goede rallyervaring.

FIA‑partnerschap & esports‑competitie

Na de recente aankondiging van de samenwerking tussen Assetto Corsa Rally en de FIA — waarmee ACR officieel het platform wordt voor de nieuwe internationale rally‑esportcompetitie, de FIA Esports Global Rally Tour — introduceert update 0.4 de eerste in‑game kwalificatie‑events.

Hiermee kunnen duizenden spelers wereldwijd hun eerste stappen zetten binnen het officiële FIA‑esportcircuit. Meer details over kalender, format en kwalificaties volgen binnenkort via de officiële ACR‑kanalen.