Starfield komt op 7 april naar de PlayStation 5 met Free Lanes-update

Starfield komt op 7 april 2026 naar de PlayStation 5. Op dezelfde dag verschijnt er een grote gratis update die speelbaar is op elk platform. De Free Lanes-update voegt vrij vliegen toe, een eigen basis, verschillende activiteiten in je eigen schip en nog veel meer.

Het is geen geheim meer dat Starfield onderweg was naar het PlayStation-universum. De verwachte landingstijd is bekend. Starfield is vanaf 7 april 2026 speelbaar op de PlayStation 5. De game is nu al te bestellen in de PlayStation Store en kost € 49,99 voor de standaardeditie en € 69,99 voor de deluxe-editie. De PlayStation 5-versie is tevens Pro Enhanced.

De Free Lanes-update maakt het mogelijk om vrij rond te vliegen met je schip in het sterrenstelsel. Je kunt zo van planeet naar planeet vliegen. Terwijl je onderweg bent, kun je op het schip rondlopen en een praatje maken met de crewleden. Maar het is niet alleen maar koffieleuten en een beetje rondcruisen, want je kunt onderweg aangevallen worden. Space-Encounters zijn namelijk ook van de partij in de Free Lanes-update. Verder komt er een nieuw station met handelaren en nieuwe quests. Je kunt ook een eigen basis maken en deze helemaal naar je eigen stijl inrichten.

Verder bevat de update verschillende kwaliteitsupdates en kleinere toevoegingen zoals nieuwe wapentiers, nieuwe opties voor NG+ en meer.

