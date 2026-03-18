Subnautica 2: Bizarre AI-strategie mislukt, devs maken comeback

Subnautica 2, het langverwachte nieuwe spel van Unknown Worlds Entertainment, leek even de verkeerde kant op te gaan, maar inmiddels lijkt het tij weer te keren. Wat begon als een zakelijke deal van honderden miljoenen dollars, is inmiddels uitgegroeid tot een van de meest bizarre verhalen in de game-industrie van dit moment. De leiding van Unknown Worlds Entertainment, bekend van Subnautica, is namelijk weer terug aan het roer van de studio na een conflict met uitgever Krafton. En ja, daar speelde zelfs ChatGPT een rol in.

In 2021 nam Krafton de studio over voor zo’n 500 miljoen dollar. Daarbij werd afgesproken dat de ontwikkelaar zelfstandig zou blijven en dat de leiding alleen ontslagen kon worden met een geldige reden. Daarnaast zat er een flinke bonusconstructie in de deal: als bepaalde doelen voor Subnautica 2 werden gehaald, kon de studio tot 250 miljoen dollar extra verdienen.

Fast forward naar de ontwikkeling van Subnautica 2 en het begon duidelijk te worden dat die doelen waarschijnlijk gehaald zouden worden. Volgens de rechter vond CEO Changhan Kim dat achteraf een slechte deal en ging hij op zoek naar manieren om daar onderuit te komen. Zijn eigen juridische team gaf al aan dat dat vrijwel onmogelijk zou zijn, zelfs als de leiding ontslagen werd. Toch werd er verder gezocht.

En hier wordt het verhaal pas echt opvallend. Volgens de rechtbank schakelde de CEO ChatGPT in voor advies. Daaruit ontstond uiteindelijk een intern plan, “Project X”, met als doel om of opnieuw te onderhandelen over de bonus, of de controle over de studio over te nemen. Denk aan strategieën richting fans, het veiligstellen van rechten rondom Subnautica 2 en het voorbereiden van juridische stappen.

Toen onderhandelingen niets opleverden, besloot Krafton om de leiding van de studio te ontslaan, met als reden dat zij de uitgever zouden hebben misleid. Een claim die door de rechter direct van tafel werd geveegd.

De uitspraak was duidelijk: het ontslag was onterecht en de oorspronkelijke afspraken moesten worden nageleefd. Dat betekent dat de leiding van Unknown Worlds, waaronder Charlie Cleveland, Max McGuire en CEO Ted Gill, weer volledig is hersteld. Alsof dat nog niet genoeg is, kreeg de studio ook extra tijd om alsnog aan de bonusvoorwaarden te voldoen.

Voor fans van Subnautica is dit vooral goed nieuws. De originele makers zijn weer terug en dat betekent dat de visie achter Subnautica 2 waarschijnlijk behouden blijft. Tegelijk laat deze hele situatie zien hoe groot de belangen achter de schermen zijn. Het gaat hier niet alleen om een game, maar om deals van honderden miljoenen en beslissingen die zelfs met hulp van AI worden genomen.

Krafton heeft laten weten het niet eens te zijn met de uitspraak en kijkt naar vervolgstappen, maar zegt tegelijkertijd dat er hard wordt gewerkt aan Subnautica 2 en een toekomstige early access release.

Uiteindelijk blijft één ding hangen: een uitgever die via een AI-plan probeert onder een gigantische bonus uit te komen, en een rechter die daar een duidelijke streep door zet. De Subnautica 2 devs zijn terug, en dat is voor veel spelers waarschijnlijk het belangrijkste.

Maar wat vind jij hiervan? Vind je het zorgwekkend dat AI op deze manier wordt gebruikt binnen grote bedrijven, of hoort dit gewoon bij hoe de industrie zich ontwikkelt? Laat het ons weten in de reacties!