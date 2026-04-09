Rhythm Paradise Groove komt op 2 juli naar de Nintendo switch

Nieuws 1 Jordy Gerritse 9 april 2026

Rhythm Paradise Groove, het vijfde deel binnen de Rhythm Paradise-reeks, komt uit op 2 juli 2026 en is exclusief speelbaar op de Nintendo Switch. Het is de eerste nieuwe game sinds de Nintendo 3DS-release uit 2015.

Na meer dan tien jaar afwezig te zijn geweest, keert Rhythm Paradise (Rhythm Heaven in Amerika en weer een hele andere naam in Japan en Korea) terug naar de Nintendoconsole. Rhythm Paradise Groove is, zoals de naam suggereert, een ritmegame. Je staat in deze game in de keuken en bereidt eigenlijk ieder gerecht op de beat van de muziek. Gooi die heupjes maar los en vang het fruit op de maat van de muziek en laat het fruit van je biceps stuiteren. Het is een van de vreemdste Nintendo-klassiekers, maar we moeten heel eerlijk zijn: deze vreemde titel is toch wel heel erg vet.

Fruit, groente, een kookschort en knallende beats zijn niet meteen de hoofdingrediënten die je voor ogen hebt bij het spelen van een videogame, maar dat zijn precies de ingrediënten waar Rhythm Paradise Groove het mee moet doen. Met een simpele, maar pakkende uitstraling legt deze game alle focus op het ritme.

De game komt dus exclusief naar de Nintendo Switch, maar is ook speelbaar op de Nintendo Switch 2.

Jordy Gerritse

Jordy Gerritse

