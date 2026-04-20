Dragon Ball FighterZ Goku (SS4 Daima) aangekondigd

Tijdens het Games Battle hour 2026 event in Los Angeles is er, tijdens het Dragon Ball panel, een nieuwe aankondiging gedaan van de game Dragon Ball Fighterz. Goku Super Saiyan 4 uit de Daima serie komt in het roster erbij als speelbaar personage!

De populaire vechtgame Dragon Ball FighterZ krijgt na jaren opnieuw een update met de toevoeging van Goku (Super Saiyan 4, Daima) als nieuwe DLC‑vechter. De release staat gepland voor 22 april 2026, waarmee de game voor het eerst sinds 2022 eindelijk weer een nieuw speelbaar personage ontvangt.

De Daima‑versie van Super Saiyan 4 Goku is gebaseerd op de recente Dragon Ball Daima-serie en is bovendien een ontwerp dat rechtstreeks teruggaat op Akira Toriyama’s laatste bijdragen aan de franchise. Deze variant van Super Saiyan 4 verschilt duidelijk van de eerdere GT‑variant in FighterZ: het gaat om een volledig zelfstandig personage met een eigen moveset, in plaats van een tijdelijke transformatie tijdens een ultimate move of een cameo in de videogame.

Gameplaytechnisch introduceert SSJ4 Goku (Daima) een agressieve, momentumgestuurde speelstijl. Dit maakt hem aantrekkelijk voor zowel competitieve spelers als fans die graag offensief spelen. De DLC‑pack bevat daarnaast drie Z‑Stamps, drie lobby‑avatars en twaalf kleurenvarianten voor Goku.

Met deze nieuwe DLC krijgt Dragon Ball FighterZ een frisse impuls, zowel qua gameplayvariatie als thematische aansluiting op de nieuwste Dragon Ball‑content. Fans kunnen zich opmaken voor een personage dat visueel, narratief en mechanisch een duidelijke meerwaarde biedt binnen het bestaande roster. Ook zal het nostalgisch voelen dat dit karakter na vele jaren en lange populariteit eindelijk een nieuw jasje heeft gekregen en terugkomt in de serie en game van tegenwoordig!

