Splatoon Raiders krijgt releasedatum

Splatoon is een populaire Nintendo-exclusieve multiplayer ‘shooter’. Deze franchise krijgt echter al langer de feedback dat een PvE, of singleplayer, ervaring een grote wens is. Die wens komt nu uit, in de vorm van Splatoon Raiders!

In Splatoon Raiders kruip je in de huid van een technicus die op schattenjacht gaat op de raadselachtige Spiralieteilanden. Spelers krijgen de vrijheid om hun uiterlijk en loadout samen te stellen voordat ze vertrekken naar deze onbekende regio. Tijdens je reis neem je het op tegen de beruchte Salmonieten, val je vijandelijke basissen aan en verzamel je waardevolle buit. Met een arsenaal aan gadgets en typische Splatoon-inktwapens belooft de gameplay een mix te worden van actie, strategie en verkenning.

Je staat er gelukkig niet alleen voor. De populaire band Deep Cut — bestaande uit Muriël, Haya en Ray — ondersteunt je tijdens je avontuur. Eén van hen kan zelfs meegaan op missie als krachtige AI-compagnon. Alsof dat nog niet genoeg is, krijgen fans ook nieuwe amiibo-figuren van het trio, volledig in stijl van Splatoon Raiders. Deze verschijnen gelijktijdig met de game.

Co-op mogelijkheden voor extra chaos

Hoewel de focus ligt op singleplayer, kun je ook samen met maximaal drie andere spelers op pad. Dit kan zowel online als via lokale draadloze verbinding. Houd er wel rekening mee dat voor online spelen een abonnement op Nintendo Switch Online vereist is. Splatoon Raiders verschijnt op 23 juli en is nu al te pre-orderen via de Nintendo eShop. De amiibo zullen kort hierna beschikbaar komen via de My Nintendo Store.