AGON PRO AG326UZD2 — dé nieuwe QD‑OLED topper van AOC

AGON by AOC komt dit voorjaar met een flinke upgrade voor iedereen die serieus is over beeldkwaliteit. Het merk introduceert de AGON PRO AG326UZD2, een nieuwe 32-inch (31,5-inch) 4K QD‑OLED‑monitor die duidelijk laat zien hoe ver de technologie inmiddels is. Of je nu competitief gamet, films kijkt, content maakt of gewoon een next‑gen console op z’n best wilt zien: dit scherm mikt op all‑in-one dominantie.

De vorige AG326UD was al een indrukwekkende binnenkomer met zijn 165 Hz QD‑OLED‑paneel, maar de AG326UZD2 tilt alles naar een hoger niveau. De overstap naar de vierde generatie QD‑OLED zorgt voor een helderder en verfijnder paneel, met een piekhelderheid van 1.000 nits en een upgrade naar VESA DisplayHDR True Black 500. In combinatie met de diepe zwartwaarden en het enorme contrast van OLED levert dat een HDR‑ervaring op die echt binnenkomt.

Ook de snelheid krijgt een flinke boost. De verversingssnelheid gaat van 165 Hz naar 240 Hz, terwijl de reactietijd van 0,03 ms GtG behouden blijft. Met Adaptive‑Sync en officiële NVIDIA G‑SYNC Compatible‑ondersteuning blijft gameplay vloeiend, zelfs als je framerate schommelt. Kortom: dit is een 4K‑monitor die niet alleen mooi is, maar ook competitief inzetbaar.

Kleurkracht voor creators én filmfans

De AG326UZD2 is niet alleen gebouwd voor gamers. Het 10‑bit paneel toont meer dan een miljard kleuren en de dekking van DCI‑P3, sRGB en Adobe RGB is vergelijkbaar met professionele monitoren. Voor foto‑ en videobewerking, kleurkritisch werk of gewoon films kijken is dit dus een serieuze kandidaat.

De nieuwe AntiReflection 3.0‑coating pakt reflecties aan zonder de matte waas die je bij veel andere schermen ziet. Daardoor blijft het typische QD‑OLED‑contrast behouden, zowel in lichte kamers als in donkere setups.

Volgens César Reyes Acosta, Gaming Product Manager bij AGON by AOC, is dit precies waar OLED naartoe moest groeien: een combinatie van 4K, 240 Hz, True Black 500 en verbeterde anti‑reflectie, plus moderne aansluitingen zoals HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 en USB‑C met KVM.

AGON PRO AG326UZD2 — Gemaakt voor pc, console en alles ertussenin

De AG326UZD2 is ontworpen als een echte alleskunner. De twee HDMI 2.1‑poorten ondersteunen 4K 120 Hz voor PS5 en Xbox Series X|S, terwijl DisplayPort 2.1 (UHBR 20) 4K 240 Hz mogelijk maakt voor high‑end pc’s. De USB‑C‑poort levert 65 W power delivery, waardoor je een laptop met één kabel aansluit én oplaadt. Overdag werken, ’s avonds gamen: het kan zonder kabelchaos.

De monitor fungeert ook als USB‑hub en dankzij de ingebouwde KVM‑switch en Multiview‑opties kun je twee systemen tegelijk bedienen en weergeven. Handig voor streamers, dual‑PC‑setups of iedereen die schakelt tussen werk en gaming.

Esports‑design en flexibele ergonomie

Het scherm staat op de compacte AGON PRO esports‑voet, die ruimte laat voor verschillende toetsenbord‑ en muisopstellingen. De ergonomie is volledig aanpasbaar met hoogteverstelling, kantelen, draaien en pivot‑modus. Voor casual gebruik zijn er ook ingebouwde 2 x 8 W‑speakers aanwezig.

Met AOC’s G‑Menu en on‑screen features zoals een Frame Counter, Dynamic Dial Point‑crosshair en verschillende Game Modes kun je de monitor precies afstemmen op je games.

Zoals bij alle AGON PRO OLED‑modellen krijg je drie jaar garantie, inclusief dekking voor burn‑in. Dat geeft net wat extra rust, zeker bij intensief gebruik.

De AGON PRO AG326UZD2 ligt vanaf mei 2026 in de winkels voor een adviesprijs van € 999,00.