Guild Wars 2: Visions of Eternity krijgt grote update ‘The Only Way’ op 12 mei

Guild Wars 2 brengt weer veel goodness terug sinds Visions of Eternity, dat vonden wij al in onze review-in-progress (die nog steeds in progress is). Nu kondigt ArenaNet alweer de tweede kwartaalupdate aan onder de naam: The Only Way.

Na de gebeurtenissen van de launchversie van de uitbreiding worden spelers opnieuw in het diepe gegooid. Waar het verhaal begon met geheime expedities van de Inquest naar het raadselachtige eiland Castora — een plek doordrenkt met krachtige ley magic — escaleert de situatie nu verder. De Commander staat tegenover een nieuwe dreiging: Vloxx, de recent aangestelde leider van de Inquest. Zijn plannen zouden volgens hemzelf in het belang zijn van Tyria, maar de gevolgen lijken allesbehalve onschuldig. De update introduceert vijf nieuwe verhaalhoofdstukken en neemt spelers mee naar een volledig nieuwe map: Eternity’s Garden, een zone die het mysterie rond Castora verder uitdiept.

Nieuwe content en progressie

Naast het verhaal brengt The Only Way ook een stevige dosis aan updates:

Twee nieuwe mastery tiers voor extra accountbrede progressie

Zes nieuwe relics die builds versterken met unieke effecten

Twee nieuwe legendary accessories Eén via PvE Eén via World vs. World

Uitbreidingen voor het Fashion Template-systeem

Nieuwe Wizard’s Vault objectives

Een earnable raptor mount skin

Extra beloningen gekoppeld aan de nieuwe map

Nog meer content op komst

Volgens ArenaNet is dit nog niet het einde van Visions of Eternity. Er staat nog minstens één grote update gepland die de uitbreiding afrondt. Spelers kunnen zich onder andere verheugen op:

Extra story chapters

Nieuwe maps

Meer legendary gear

Quality-of-life verbeteringen

Uitdagende instanced content

Visions of Eternity is nu verkrijgbaar voor €24,99 via Steam en de officiële website van Guild Wars 2. Spelers die de uitbreiding bezitten, krijgen automatisch toegang tot alle nieuwe content zodra deze verschijnt.