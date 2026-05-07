Stranger than Heaven toont cast en gameplay in nieuwe Xbox Presents

Vijf Japanse steden, Snoop Dogg in de cast en 50 jaar aan criminele geschiedenis in Japan, dat is wat je krijgt in RGG’s meest ambitieuze titel ooit: Stranger Than Heaven. Deze Xbox Presents laat nu meer zien over het verhaal én de cast!

Het verhaal begint in 1915. Twee jongens bevinden zichzelf midden in de ontsnapping van het harde Amerikaanse leven en banen zich een weg naar Japan. Makoto Daito is een halfbloed: Japans én Amerikaans. Hij riskeert alles om naar het thuisland van zijn moeder te gaan. Wat zich vervolgens ontketent, is een verhaal dat zich afspeelt in vijf verschillende tijdperken en tussen vijf verschillende steden:

Kokura, Fukuoka 1915

Kure, Hiroshima 1929

Minami, Osaka 1943

Atami, Shizuoka 1951

Shinjuku, Tokyo 1965

Wat je écht kan zien, is dat RGG een hele boel passie steekt in dit verhaal, in de wereld, de steden en personages. Met een cast die varieert van Ado tot aan Snoop Dogg, kan je ook niet mis gaan. Waar de ontwikkelaar verder gaat kijken dan criminaliteit, kijken ze nu naar een verhaal over identiteit.

Muziek speelt een hoofdrol

Makoto blijkt een bijzonder talent te hebben — eentje dat hem flink wat geld kan opleveren. Als muzikant, zanger en showman weet hij van elke kans iets groots te maken. Daarmee gaat Stranger Than Heaven verder dan alleen criminaliteit. Als showman verzamel je geluiden uit de omgeving voor inspiratie, bepaal je hoe optredens in jouw club verlopen en scout je nieuwe artiesten voor je band. Daarnaast kan Makoto ook diepgaande banden opbouwen met de personages om hem heen. RGG Studio heeft daarvoor een indrukwekkende cast van echte Japanse artiesten opgetrommeld, waaronder Ado en Satoshi Fujihara, naast verschillende andere zangers, bands en acteurs die in de game te zien zullen zijn. Een flinke linkse hoek Wat nieuws is voor RGG, is dat je in deze game je protagonist gedurende combat zowel links, als rechts, zal besturen. met je linker- of rechter bumpers en triggers kan je slaan of schoppen met zowel links als rechts. Uiteraard kan je de inputs inhouden voor een zwaardere attack. Het is een wat gegronde combat dan we gewend zijn van Yakuza en dat is een juiste stap voor een game als deze, die draait om de geschiedenis van Japan en Makoto als personage. Uiteraard zullen fast-paced gevechten in ongewoonlijke plekken zoals de achterbak van een auto niet uitgesloten blijven. Het is en blijft immers de studio achter Yakuza!

Stranger Than Heaven (voorheen Project Century) verschijnt deze winter nog voor fans en is speelbaar op Xbox Game Pass vanaf dag 1. Een officiële datum is er nog niet, maar daar komen we nog op terug wanneer deze bekend is!