The Sinking City 2 geeft eerste blik op gameplay

Frogwares, de ontwikkelstudio uit Oekraïne die het een tijdje flink te verduren had, heeft ons eindelijk een glimp gegeven van de gameplay van The Sinking City 2. Het vervolg op het Cthulhu-horrorverhaal moet deze zomer nog van start gaan.

Zodra je de beelden bekijkt, komt het direct bekend voor, voor iedereen die het eerste deel gespeeld heeft. The Sinking City 2 van Frogwares komt deze zomer naar de PlayStation 5, Xbox Series-consoles en pc. Eerder werd de game aangekondigd, maar vandaag zien we de eerste echte gameplaybeelden.

De originele game verscheen in 2019 op de voorgaande generatie. Later kreeg de game ook een next-genversie. Het eerste deel was een echt detective-avontuur in een griezelige Lovecraft-wereld. Het was intens smullen en de game zag er zeker voor zijn tijd erg gelikt uit. Het vervolg, ook al lijkt het echt een vervolg te worden op het eerste deel, steekt de gameplay iets actievoller in. We zien het dan ook terug in de getoonde beelden. Iets minder speurwerk en iets meer pure horror en actie. Een game die meer in lijn is met de Resident Evil-reeks.

Ambitieus project

Frogwares kreeg het eerder aan de stok met uitgever Nacon (voormalig Bigben). Het zou om misgelopen betalingen gegaan zijn. De twee partijen scheidden wegen en dat is achteraf gezien, maar goed ook. Nacon staat er niet zo best voor en Frogwares heeft door middel van Kickstarter genoeg budget weten te vergaren om The Sinking City 2 nog grootser en indrukwekkender te maken dan het eerste deel. Nadat de game twee jaar geleden verscheen op Kickstarter, lijkt de release nu dichterbij dan ooit. Aanstaande zomer dus.