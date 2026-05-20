Warhorse maakt officieel: een Lord of the Rings RPG is in ontwikkeling

Nieuws 11 Malvin Schuivens 20 mei 2026
Warhorse Studios, die we kennen van de recente Kingdom Come Deliverance 2, maakt officieel bekend dat ze niet alleen werken aan een nieuw KCD avontuur, maar ook aan een ‘Middle-Earth RPG’.
De geruchten gaan al een tijdje rond, maar het is nu officieel bekendgemaakt door Warhorse zelf: een Lord of the Rings geïnspireerde RPG komt er toch echt aan. Op dit moment is dit ook het enige nieuws dat Warhorse deelt. Een nieuw Kingdom Come avontuur én de Middle-Earth game. Ze eindigen de post met het vermelden dat ze meer gaan vertellen wanneer de tijd rijp is.
Fans van de studio speculeren al een tijdje over de officiële aankondiging van deze game. Daar horen natuurlijk ook verwachtingen bij. Hoe gaat zo’n Middle-Earth avontuur in de handen van deze studio eruit zien?
In onze Kingdom Come Deliverance 2 review kijken we naar een realistische aanpak op de Middeleeuwen. Geen simulatie, maar de game houdt ook zeer zeker je handje niet vast. Een setting als die van Lord of the Rings leent zich hier ook goed voor. Daarnaast heeft Warhorse met beide KCD delen laten zien dat ze weten hoe ze je in de kleinste verhalen kunnen trekken, met verhaalvertelling als een zekere highlight. Combineer dat met de RPG én open-wereld kennis die de studio heeft en we kunnen zeer zeker hopen op een sterke game in een setting waar velen om smeken in deze getijden!
Wat zou jij willen zien in een Middle-Earth RPG? Laat het ons weten!
Tagged as:
kingdom come deliverance 3 lord of the rings middle earth Warhorse
About the author
Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen. Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.
Binnen de bloeiende wereld van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle speler. Sinds de oprichting in 2011 heeft het platform zich ontwikkeld tot een toonaangevende community binnen de gaming- en entertainmentsector, gedreven door een sterke passie voor actueel nieuws en boeiende content.
Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team?
Dan zijn we op zoek naar jou!
Please login or subscribe to continue.
No account? Register | Lost password✖
Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.✖
Be the first to leave a comment