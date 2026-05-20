Background

Returnal’s director vormt nieuwe studio genaamd Cosmic Division

Nieuws 5 Malvin Schuivens 20 mei 2026

cosmic division

Harry Krueger, de director van 2021-hit Returnal, gaat zijn eigen studio vormen onder de naam Cosmic Division, nadat hij Housemarque in 2023 heeft verlaten.

Na gewerkt te hebben aan Outland, Resogun en Returnal, evenals het vormen van initiële concepten en ideeën voor Saros, heeft Harry Krueger besloten dat het tijd was voor een volgende stap. Die stap is nu bekendgemaakt en Krueger heeft al grootse plannen.

Cosmic Division zal namelijk gaan werken aan een debuut project dat een single-player IP zal worden voor zowel PC als console. Met een focus op emotionele en impactvolle storytelling, wilt Krueger met zijn studio de lat hoog leggen.

Cosmic Division heeft ook her en der al genoeg funding weten te bemachtigen om de ontwikkeling van hun debuut game te starten. Ze zijn nog op zoek naar meer partners, investeerders en ontwikkelaars. Zoals Krueger zelf zegt…

 “Now our journey of cosmic wonder begins, as we venture towards the stars… and beyond.”

Malvin Schuivens

Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen. Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.

