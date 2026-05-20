The Adventures of Elliot heeft een nieuwe demo

Je kunt nu aan de slag met een nieuwe demo voor The Adventures of Elliot: The Millennium Tales. De demo is speelbaar op Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series-consoles en Steam. Voortgang in de demo mag je meenemen naar de volledige game, die vanaf 18 juni verkrijgbaar is.

Vlak na de aankondiging van de game werd er al een korte demo vrijgegeven voor Nintendo Switch 2. Spelers die aan de slag zijn gegaan met deze demo zullen merken dat feedback van spelers in de nieuwe demo al is verwerkt. Zo is Elliot nu iets sneller en is er een nieuwe moeilijkheidsgraad toegevoegd. Er zijn ook andere aanpassingen gedaan, waardoor de game iets beter speelt.

Met de komst van de demo kunnen fans de game ook alvast vooruitbestellen in de digitale en fysieke winkels. Pre-orders krijgen speciale ingame-beloningen om Elliot snel op weg te helpen. Zo krijg je bepaalde voorwerpen waardoor vijanden meer muntjes en materialen laten vallen, maar ook een voorwerp dat je zwaard iets sterker maakt. Spelers die kiezen voor de Deluxe Edition krijgen nog meer in-game beloningen en als je kiest voor een fysieke Collector’s Edition, krijg je naast alle in-game goodies ook nog een fysieke soundtrack en een bureauklok met een beeldje van Faie. De Collector’s Edition kost € 239,99.

The Adventures of Elliot: The Milennium Tales wordt gemaakt door hetzelfde team achter Octopath Traveler en Bravely Default.