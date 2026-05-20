State of Play van meer dan een uur aangekondigd voor 2 juni

State of Play komt terug op 2 juni 2026 om 23:00 en deze uitzending gaat langer dan een uur duren. We krijgen onder andere nieuwe beelden van Marvel’s Wolverine en natuurlijk nog veel meer.

Het E3-seizoen staat voor de deur. Sony trapt deze voor het eerst in een lange tijd af met een State of Play. De juni-aflevering staat meestal in het teken van enorm veel nieuwe games. We krijgen in ieder geval een nieuwe kijk op Marvel’s Wolverine. Verder weten we nog niet wat er tijdens de show getoond gaat worden, maar er zijn natuurlijk genoeg geruchten.

The claws are coming out. Get a closer look at Marvel’s Wolverine during State of Play on June 2! More details: https://t.co/8ha0bwX2Zr pic.twitter.com/M3qtosWgsZ — Insomniac Games (@insomniacgames) May 20, 2026

Wat zijn die geruchten?

Alhoewel nog niets in steen gegoten is, zijn er een aantal games waar fans al lang op wachten. Een aantal titels die mogelijk de revue passeren tijdens de State of Play van 2 juni zijn: Hogwarts Legacy 2, een God of War-spin-off met de moeder van Atreus (nieuwe game van Cory Barlog), Final Fantasy VII Part 3, Ace Combat 8 en wie weet al de terugkeer van een iconisch PlayStation-IP.

Maar waar hoop jij op?