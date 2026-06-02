Marvel Tokon Fighting Souls kondigt Knights of Doom aan – Verschijnt 6 augustus 2026

Sony kondigt tijdens hun State of Play van 2 juni 2026 aan dat Marvel Tokon Fighting Souls uit zal komen op 6 augustus 2026. Ook kondigen ze de Knights of Doom aan in een nieuwe trailer.

Hieronder valt Doctor Doom, The Green Goblin, Magneto en Carnage. Deze Japanse stijl fighting game met een Marvel jasje verschijnt dus 6 augstus. Dat wordt de zomer door vechten!

Toen Marvel Games en Arc System Works hun samenwerking aankondigden, verwachtten veel fans een spirituele opvolger van de klassieke Marvel vs. Capcom-games. Wat ze kregen, is iets veel ambitieuzers: een explosieve 4-tegen-4 vechtgame die de formule van teamfighters volledig probeert te heruitvinden. Check de nieuwe trailer hier beneden.