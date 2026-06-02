Marvel Tokon Fighting Souls kondigt Knights of Doom aan – Verschijnt 6 augustus 2026

Nieuws 15 Malvin Schuivens 2 juni 2026
Sony kondigt tijdens hun State of Play van 2 juni 2026 aan dat Marvel Tokon Fighting Souls uit zal komen op 6 augustus 2026. Ook kondigen ze de Knights of Doom aan in een nieuwe trailer.
Hieronder valt Doctor Doom, The Green Goblin, Magneto en Carnage. Deze Japanse stijl fighting game met een Marvel jasje verschijnt dus 6 augstus. Dat wordt de zomer door vechten!
Toen Marvel Games en Arc System Works hun samenwerking aankondigden, verwachtten veel fans een spirituele opvolger van de klassieke Marvel vs. Capcom-games. Wat ze kregen, is iets veel ambitieuzers: een explosieve 4-tegen-4 vechtgame die de formule van teamfighters volledig probeert te heruitvinden. Check de nieuwe trailer hier beneden.
”We’re also excited to unveil a variation of a previously revealed stage: the Night version of Marvel’s New York. This stage serves as the home stage for the Knights of Doom team, depicting a striking nighttime version of New York that contrasts sharply with its previously revealed daytime version.”
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knights of doom MArvel releasedatum tokon
About the author
Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen. Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.
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