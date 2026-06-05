Steam Machine en Steam Frame komen deze zomer uit

Valve heeft een update geplaatst over de verwachte verschijning van de Steam Machine en de Steam Frame. Beide apparaten worden deze zomer verwacht. Een exacte datum is nog niet gegeven en er zijn ook nog geen prijzen gedeeld.

Valve deelt deze informatie in een blogpost waarin ze ingaan op de uitbreiding van hun “verified program”. Je kent het wel: Het groene vinkje bij Steam-games. Dit programma wordt verder uitgerold voor Steam Frame en Steam Machine, nadat het al enige tijd beschikbaar is voor Steam Deck. Binnenkort zie je dus precies welke titels getest en geoptimaliseerd zijn voor de nieuwe Steam-apparaten. Verder zie je ook of de games er wel op werken, maar niet helemaal geoptimaliseerd zijn en dus hier en daar problemen kunnen optreden.

In de blogpost vermeld Valve dat zowel de Steam Machine als de Steam Frame in de zomer van 2026 verschijnen. Ze geven geen update over de prijs, maar geven wel andere interessante details:

De Steam Machine is ongeveer zo sterk als zes Steam Decks bij elkaar. Het is een PC gericht op console-gaming met dezelfde software als Steam Deck (SteamOS)

De Steam Frame is eigenlijk bedoelt voor high quality game streaming vanaf een PC, maar werkt ook standalone zonder aansluitingen. Er zit dus voldoende kracht onboard om native games af te spelen op Steam Frame. Via de Verified badge zie je binnenkort precies welke games goed werken via de standalone oplossing.

Veel mensen maken zich zorgen om de prijs die nog niet is aangekondigd. De eerste reacties op de prijs van de Steam Controller waren niet positief en de fors stijgende prijs van Steam Deck werd ook niet goed ontvangen. Veel fans vrezen dat de prijzen voor steam Machine en Steam Frame nu veel hoger komen te liggen dan ze hadden verwacht en gehoopt.