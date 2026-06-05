Steam Machine en Steam Frame komen deze zomer uit

Nieuws 39 Jordy Gerritse 5 juni 2026
Valve heeft een update geplaatst over de verwachte verschijning van de Steam Machine en de Steam Frame. Beide apparaten worden deze zomer verwacht. Een exacte datum is nog niet gegeven en er zijn ook nog geen prijzen gedeeld.
Valve deelt deze informatie in een blogpost waarin ze ingaan op de uitbreiding van hun “verified program”. Je kent het wel: Het groene vinkje bij Steam-games. Dit programma wordt verder uitgerold voor Steam Frame en Steam Machine, nadat het al enige tijd beschikbaar is voor Steam Deck. Binnenkort zie je dus precies welke titels getest en geoptimaliseerd zijn voor de nieuwe Steam-apparaten. Verder zie je ook of de games er wel op werken, maar niet helemaal geoptimaliseerd zijn en dus hier en daar problemen kunnen optreden.
In de blogpost vermeld Valve dat zowel de Steam Machine als de Steam Frame in de zomer van 2026 verschijnen. Ze geven geen update over de prijs, maar geven wel andere interessante details:
Veel mensen maken zich zorgen om de prijs die nog niet is aangekondigd. De eerste reacties op de prijs van de Steam Controller waren niet positief en de fors stijgende prijs van Steam Deck werd ook niet goed ontvangen. Veel fans vrezen dat de prijzen voor steam Machine en Steam Frame nu veel hoger komen te liggen dan ze hadden verwacht en gehoopt.
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Steam Deck steam frame steam machine
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Zelda fanboy. Retro Collector. Voornamelijk te vinden op het PlayStation Network. Gamer sinds ik nog uit de fles dronk. Beide doe ik nog steeds, niets veranderd dus.
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