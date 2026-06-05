Alien Isolation 2 aangekondigd

Nieuws 52 Malvin Schuivens 5 juni 2026
Creative Assembly trok ogen met Alien Isolation en nu doen ze dat weer tijdens Summer Game Fest 2026, waar ze een tweede deel aankondigen: Alien Isolation 2.
Spelers zullen weer moeten overleven en ontsnappen. En alhoewel er nog niks bekend is over de game verder, qua gameplay en releasedatum, zien we wel een eerste trailer.
De aankondiging van een vervolg is groot nieuws voor fans van de franchise. Het originele Alien: Isolation verscheen in 2014 en groeide uit tot een cultklassieker binnen het horrorgenre. In plaats van actie koos ontwikkelaar Creative Assembly voor pure spanning: spelers kruipen in de huid van Amanda Ripley, de dochter van Ellen Ripley, terwijl ze wordt opgejaagd door een intelligente Xenomorph aan boord van het ruimtestation Sevastopol Station. Vooral de geavanceerde AI van het monster en de constante dreiging werden destijds geprezen.
Wat het dit keer gaat worden? Oprecht geen idee, maar check de trailer hier beneden!
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2026 Alien Creative Assembly isolation 2 summer game fest
About the author
Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen. Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.
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