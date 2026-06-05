Alien Isolation 2 aangekondigd

Creative Assembly trok ogen met Alien Isolation en nu doen ze dat weer tijdens Summer Game Fest 2026, waar ze een tweede deel aankondigen: Alien Isolation 2.

Spelers zullen weer moeten overleven en ontsnappen. En alhoewel er nog niks bekend is over de game verder, qua gameplay en releasedatum, zien we wel een eerste trailer.

De aankondiging van een vervolg is groot nieuws voor fans van de franchise. Het originele Alien: Isolation verscheen in 2014 en groeide uit tot een cultklassieker binnen het horrorgenre. In plaats van actie koos ontwikkelaar Creative Assembly voor pure spanning: spelers kruipen in de huid van Amanda Ripley, de dochter van Ellen Ripley, terwijl ze wordt opgejaagd door een intelligente Xenomorph aan boord van het ruimtestation Sevastopol Station. Vooral de geavanceerde AI van het monster en de constante dreiging werden destijds geprezen.

Wat het dit keer gaat worden? Oprecht geen idee, maar check de trailer hier beneden!

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