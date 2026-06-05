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gen Atlas was Project Robot, de nieuwe game van Fumito Ueda

Nieuws 11 Joel Lemmrich 5 juni 2026

gen Atlas door GenDesign op Summer Game Fest 2026

Tijdens de Summer Game Fest 2026 kregen we meer informatie over Fumito Ueda’s laatste project genaamd Project Robot. Niet alleen nieuwe gameplay was te zien, maar ook werd de officiële naam onthuld als gen Atlas.

Fumito Ueda — de legendarische maker van Ico, Shadow of the Colossus en The Last Guardian — heeft tijdens Summer Game Fest eindelijk zijn nieuwe game onthuld: gen Atlas. Het is de eerste volledige titel van zijn studio GenDesign sinds Ueda Sony verliet in 2011. De game werd eerder al geteased als Project Robot, maar kreeg nu een volledige reveal met een nieuwe trailer.

gen Atlas wordt een singleplayer, open‑world action‑adventure dat zich afspeelt op een verlaten planeet. Je ontwaakt zonder te weten waarom je daar bent, omringd door gigantische structuren, verlaten faciliteiten en een mysterieuze, steeds veranderende zee. Tijdens je reis kom je een enorme robot tegen die nieuwe paden opent en de wereld letterlijk en figuurlijk transformeert. GenDesign omschrijft de game als een ervaring vol “stille verwondering en ontdekking”.

Een releasedatum is er nog niet, maar de game komt naar PlayStation 5, Xbox Series X, en PC via de Epic Games Store.

Check ook ander Summer Game Fest nieuws, zoals: aankondiging van Alien Isolation 2

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