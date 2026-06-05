An Eggstremely Hard Game: premiere trailer op Summer Game fest

Tijdens Summer Game Fest werd An Eggstremely Hard Game aangekondigd alsof het ging om de volgende grote AAA‑blockbuster — alleen dan met een ei dat meer trauma oploopt dan de gemiddelde average joe in een adventure game… De trailer presenteerde het spel als “de ultieme test van geduld”, wat in praktijk betekent dat spelers een breekbaar ei door een reeks sadistische platformuitdagingen moeten loodsen.

Het publiek kreeg een montage te zien van het ei dat van kliffen stuitert, in afgronden kukelt en op het nippertje mislukt — precies de momenten waarop spelers thuis hun controller in overweging nemen als werpobject. De ontwikkelaar grapte dat An Eggstremely Hard game “gemaakt is om je vrienden te laten zien hoe rustig je denkt dat je bent”, terwijl de community inmiddels massaal bewijst dat niemand rustig blijft wanneer een sprong van drie pixels verkeerd gaat. Be eggstremely careful….

An Eggstremely Hard Game in an eggshell

De aankondiging benadrukte de charme van An Eggstremely Hard Game: minimalistische graphics, maximale frustratie, en een ei dat meer karakter heeft dan menig protagonist (denken wij dan). Dankzij de virale populariteit op streamingplatforms is het spel nu al een cultfavoriet, vooral onder mensen die graag lijden voor entertainment. Of om gewoon een avondje met vrienden te motorieken, balanceertechnieken en stuntelingen te oefenen. Don’t count your geese (?) until they are hatched. 🙂

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