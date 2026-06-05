Crossfire eindelijk onthuld

Crossfire, de eerste game van That’s No Moon, lijkt een hele toffe shooter te worden met een grote focus op verhaal! De game werd onthuld tijdens Summer Game Fest 2026.
De studio, opgericht door voormalige ontwikkelaars van onder meer Call of Duty, presenteerde een cinematografische trailer waarin twee soldaten uit rivaliserende facties noodgedwongen moeten samenwerken nadat een mysterieuze buitenaardse dreiging uitbreekt. Volgens de ontwikkelaars wordt het een verhaal gedreven actiegame met dynamische gevechten en een zogenoemd ‘adaptive cover’-systeem, waarbij de omgeving een belangrijke rol speelt tijdens vuurgevechten. Een releasedatum werd nog niet bekendgemaakt.
Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen.
Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.
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