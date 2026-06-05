Open World co-op survival HAEX aangekondigd

Dead Astronauts, een gloednieuwe studio van veteranen die hebben gewerkt aan The Division en Little Nightmares, kondigt HAEX aan. Het is een co-op survivalgame die zich afspeelt in een open wereld.
HAEX is een gloednieuw ip, gemaakt door een gloednieuwe studio, maar niet door nieuwe gamemakers. De game speelt zich af in een open wereld en kan gespeeld worden in groepjes tot vier personen. De game werd tijdens Summer Game Fest getoond.
Er is een afwijking gedetecteerd in het subarctische noorden. Het onderzoeksteam dat erop werd afgestuurd om de oorzaak te achterhalen, is spoorloos verdwenen.
Overleef in een door buitenaardse invloeden getekende wildernis, alleen of samen met maximaal drie vrienden. Dring de mist terug, hervorm de wereld om je heen, maak wapens en uitrusting, en vecht om te ontdekken wat er werkelijk is gebeurd.
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