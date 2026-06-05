Stranger Than Heaven introduceert 2Pac en verschijnt 15 januari 2027

Eerder zagen we al Snoop Dogg naar Stranger Than Heaven komen met een vrij grote rol. Maar, some people never die, want ook 2Pac gaat een rol spelen in de nieuwe game van RGG.
Buiten het feit dat 2Pac de game zal toetreden, krijgen we ook de releasedatum van 15 januari 2027. Maar, dat Snoop Dogg het klaarspeelt om samen met RGG 2Pac een rol in de game te geven, dat is wel heel bijzonder.
Stranger Than Heaven is de spirituele prequel van Yakuza, het wordt nu al Yakuza Minus One genoemd. Een game die erg inspeelt op de muziekindustrie, Yakuza én het leven in en rondom Japan gedurende 50 jaar. Check de nieuwe trailer hier beneden!
Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen.
Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.
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