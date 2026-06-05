Stranger Than Heaven introduceert 2Pac en verschijnt 15 januari 2027

Eerder zagen we al Snoop Dogg naar Stranger Than Heaven komen met een vrij grote rol. Maar, some people never die, want ook 2Pac gaat een rol spelen in de nieuwe game van RGG.

Buiten het feit dat 2Pac de game zal toetreden, krijgen we ook de releasedatum van 15 januari 2027. Maar, dat Snoop Dogg het klaarspeelt om samen met RGG 2Pac een rol in de game te geven, dat is wel heel bijzonder.

Stranger Than Heaven is de spirituele prequel van Yakuza, het wordt nu al Yakuza Minus One genoemd. Een game die erg inspeelt op de muziekindustrie, Yakuza én het leven in en rondom Japan gedurende 50 jaar. Check de nieuwe trailer hier beneden!