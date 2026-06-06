AC Black Flag Resynced krijgt nieuwe trailer met remake OST

Tijdens Summer Game Fest is de spectaculaire AC Black Flag: Resynced – Official Trailer onthuld, waarmee Ubisoft officieel de heruitvinding van de geliefde piratenklassieker presenteert. De trailer opent met een vernieuwde blik op Edward Kenway, die dankzij de moderne Helix‑engine een opvallend realistischer uiterlijk en animatiestijl heeft gekregen.

De beelden tonen een volledig geremasterde Caribische wereld, met dynamische stormen, drukke havens en levensechte oceaangolven. Vooral de vernieuwde zeeslagen springen eruit: schepen breken realistischer, kanonskogels veroorzaken zichtbare schade en bemanningsleden reageren dynamisch op chaos aan dek. Ubisoft benadrukt dat spelers meer vrijheid krijgen in navigatie, boarding‑mechanieken en scheepsaanpassingen. Ook hebben we een aankondiging gekregen dat er een nieuwe versie komt van het klassieke zeemanslied Leave Her, Johnny. Deze is geremixed door Woodkid, de grammy gemonineerde artiest, muzikant, songwriter en producer.

We are not leaving AC Black Flag Resynced, Johnny

De presentatie eindigt met een korte montage van verborgen eilanden, duiklocaties en nieuwe vijandelijke facties, wat de hype onder fans verder aanwakkert. Black Flag: Resynced wordt nu al gezien als een van Ubisoft’s meest ambitieuze remakes tot nu toe.

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