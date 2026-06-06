1666: Amsterdam aangekondigd, proloog nu speelbaar

1666: Amsterdam, een horrorgame die zich afspeelt in de straten van Amsterdam, is tijdens Summer Game Fest aangekondigd. De proloog is vanaf nu speelbaar via Steam.

Deze proloog biedt rond 30 minuten van het verhaal en introduceert de wereld, personages en het mysterie van het zeventien eeuwse Amsterdam. De centrale gameplayloop van het spel, dus het onderzoeken, volgen van sporen en confronteren van de Oorspronkelijken tijdens de Esbat, begint in de volledige game.

1666: Amsterdam komt later dit jaar uit in vroegtijdige toegang. De game is vooralsnog alleen aangekondigd voor pc.

“It’s been a long time coming, zegt Creative Director Patrice Désilets, and I couldn’t be prouder of our team of nearly 70 talented developers in Montreal. For the past six years, we’ve focused on one thing above all else: the game itself. No fake footage, no vertical slices, just a playable experience evolving build after build, day after day. Today, we’re finally ready to invite players into that process. The free prologue available now on Steam and Epic Games Store is only a small taste of what’s to come, an amuse-bouche before a nine-course dinner, an introduction to the world, its characters, and its different time periods. We hope players will enjoy discovering it as much as we’ve enjoyed creating it.

Merci and Panache Coliss!”

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