Nieuwe robotgame van Bandai Namco, Gundam Rogue Orbit aangekondigd voor 2027

Ook Bandai Namco was aanwezig op Summer Game Fest, zij onthulden namelijk Gundam Rogue orbit met een teaser trailer. De laatste Gundam game was in 2024, en toch worden we nu al beloond met een nieuwe editie.

Gundam begon in 1979 met de anime Mobile Suit Gundam, waarin voor het eerst een realistischer, politiek geladen vorm van mecha‑verhalen werd neergezet. In plaats van superheld‑robots draaide het om oorlog, kolonies in de ruimte en menselijke conflicten, met Mobile Suits als militaire wapens.

Gundam‑games van Bandai Namco zijn in de basis mecha‑actie‑games waarin je grote, humanoïde robots bestuurt — de Mobile Suits. Afhankelijk van de serie verschuift de focus, maar meestal draait het om snelle gevechten, veel mobiliteit, spectaculaire beam‑wapens en close‑range melee‑aanvallen. Sommige titels leggen de nadruk op arena‑gevechten (2‑tegen‑2 of team‑based), terwijl andere juist gaan over Gunpla bouwen en customizen en daarmee missies spelen. Er bestaan ook strategische varianten, maar de kern van de franchise blijft: stijlvolle mecha‑actie met iconische Gundam‑units.

Gundam Rogue Orbit ziet er naar uit dat we een verhaal gaan volgen van een tweetal karakters. Het vrouwelijke karakter is de bestuurder van een nieuwe shell. Gaat deze nieuwe shell ook te zien zijn in Odaiba waar de Unicorn Gundam vervangen wordt?

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