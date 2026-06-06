Guild Wars 1 en 2 krijgen nog jaren aan nieuwe content – ArenaNet stelt fans gerust

Het is je wellicht niet ontgaan dat Guild Wars 3 is aangekondigd. Als dat wel zo is, you’re welcome! Maar, fans maakten zich al snel druk over de toekomst van Guild Wars 1 én 2. Studio Head Colin zegt in een nieuwe video: ArenaNet gaat nog jaren content maken voor beide games, parallel aan de derde. Maar, er zijn meer spannende dingen op komst!

Guild Wars 1 en 2 blijven natuurlijk even goed de kindjes van ArenaNet. Sterker nog, de eerste Guild Wars heeft zelfs een Reforged versie gezien, die de game een aardige overhaul gaf én beschikbaar maakte voor Steam(Deck). Maar, daar blijft het niet bij. Het team achter Reforged laat in de nieuwe video weten dat deze updates, evenals de mobile versie en de twee nieuwe dungeons ervoor hebben gezorgd dat er nog meer motivatie is om nieuwe content te maken. Dit betekent dus dat we in de komende jaren gloednieuwe content krijgen voor Guild Wars Reforged. Deze verhalen zullen ook meer context geven aan het verhaal van Guild Wars 3, evenals de bestaande game.

Guild Wars 2 ziet nog jaren aan nieuwe content

Naast nieuwe content voor Reforged, laat de studio weten dat ze nog lang niet klaar zijn met Guild Wars 2. De game zal nog minimaal 10 jaar aan content gaan zien. Dit zal er wel wat anders uit gaan zien dan we gewend zijn. Zo laat de studio weten nu even een pauze te nemen van nieuwe expansions. Dat klinkt vervelend, maar dit is voor een goede reden. De studio wilt namelijk gaan focussen op het bijtrekken van oude content naar de huidige standaarden, het verbeteren van de client en de game zelf op gebied van performance én kijken naar hoe bijvoorbeeld de Zhaitan fight weer up-to-date kan worden. Maar, waarom zouden ze al die oude content gaan opkrikken? Nou, voor een hele goede reden…

Hall of Monuments is terug

Spelers die in de tijden van de originele Guild Wars hebben gespeeld, die zijn bekend met de Hall of Monuments. Dit is een soort museum voor jouw personage, waarin je van alles verzameld en daarmee krijg je punten. Met die punten kon je dan exclusieve items krijgen in Guild Wars 2. Dit ging vooral om cosmetics, titles en achievements. Ditzelfde gaat ArenaNet het komende jaar uitrollen voor spelers die van Guild Wars 2 naar het derde deel gaan. Dit zal gebeuren in twee faseringen, de eerste is gefocust op base game content. Wat direct de reden is dat ArenaNet deze content op huidig niveau wil brengen. De tweede fasering is gefocust op de expansions en ook die zullen voorzien worden van allemaal updates.

En die pauze tussen expansions?

Die gaat ArenaNet dus benutten om de base game en eerdere expansions te verbeteren. Maar, daarnaast zal de studio ook tijd vrij gaan maken voor kleinere projecten. Projecten die niet groot genoeg zijn voor een volledige expansion, maar waar het team wel heel enthousiast van wordt. Van de stoffige planken af dus!

Nieuwe WvW map

WvW spelers zeuren al langere tijd om een nieuwe map en ArenaNet bevestigt dat ze hier mee bezig zijn. Sterker nog, de nieuwe borderlands zal dit jaar nog uit gaan komen. De studio zal de komende weken/ maanden updates blijven geven over deze map en alles dat daarbij komt zoals score overhaul, beloningen en meer.

Visions of Eternity

Binnenkort krijgen we meer te weten over de nieuwe content update van Visions of Eternity, deze brengt een nieuwe map, nieuwe story en nog veel meer. Maar, ben je benieuwd naar alle nieuwtjes met net iets meer detail? Check dan de video hier beneden.

Snel meer informatie over Guild Wars 3

Aan het einde van de video bevestigt Colin dat de studio de komende weken en maanden meer informatie zal geven over Guild Wars 3. De eerste update zal gaan over de setting, het tijdperk en het verhaal. Maar, we gaan dit jaar zeer zeker nog meer van de game zien.

Kijk jij uit naar Guild Wars 3? Laat het ons weten!