Son of Thanjai onthuld gameplay

Een van de eerste games die we ooit in India hebben zien afspelen, onthuld eindelijk gameplay. Son of Thanjai is een action-adventure game van Ayelet Studio. De game zal zich afspelen in Zuid-Indiatijdens de bloeitijd van het Chola rijk.
Je speelt als een jonge prins die worstelt met de erfenis van zijn vader en zijn rol als toekomstige heerser. Politieke intriges, verraad en maatschappelijke onrust vormen de achtergrond van zijn reis. De gameplay combineert gevechten, stealth en exploration, met bijzondere aandacht voor authentieke Zuid-Indiase cultuur, architectuur en martial arts. Wat deze game dus onderscheidt, is de ambitie om een stuk Indiase geschiedenis tot leven te brengen. Check de flashy gameplay in de trailer hier beneden!
Genoeg action-adventure games aangekondigd dus, zo werd gister bekendgemaakt dat Stellar Blade een nieuw deel krijgt.
Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen.
Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.
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