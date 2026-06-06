Guild Wars 3 onthuld – Komt naar PS5 en PC

Nieuws 14 Malvin Schuivens 6 juni 2026
We zijn al even aan het speculeren over Guild Wars 3 en nu is het toch écht gebeurd, de aankondiging is er eindelijk. Dit is hoe een moderne Guild Wars game eruit gaat zien.
Guild Wars 3 werd aangekondigd tijdens Summer Game Fest 2026. Wat we zien is dat mounts er sowieso in gaan zitten en je kan zelfs klimmen. Het lijkt erop dat Guild Wars 3 meer moderne movement gaat implementeren, want de game komt naar zowel PC, als PlayStation 5!
Wat we ook zien, is een volwaardige versie van Orr, wat betekent dat deze game zowel een prequel, als een sequel, van Guild Wars 1/2 zou kunnen zijn. Ook zien we de Kodan als mogelijk speelbaar ras. Fans waren bang dat een sequel de diversiteit qua rassen uit de game zou trekken, maar het lijkt erop dat ze hier een oplossing voor hebben gevonden.
Explore Tyria like never before in Guild Wars 3, an action-adventure MMORPG and modern evolution of the genre. Play solo or form a band of adventurers, forging impactful and enduring bonds with fellow players, a formative cast of memorable NPCs, and the nature spirits that call Orr home.
Je kan de game nu volgen via de officiële website. We krijgen eind volgend jaar een beta!
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Arenanet guild wars 3 MMORPG summer game fest
About the author
Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen. Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.
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