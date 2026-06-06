Platinum Games komt met TMNT – The Last Ronin

Summer Game Fest is bezig en dat betekent dat er veel nieuwe games worden aangekondigd. Paramount Games Studio is sinds vandaag in het leven geroepen en brengt samen met Platinum Games TMNT – The Last Ronin!

Paramount Games Studio is een naam die we sinds vandaag pas kennen, maar het brengt gelijk een grote game met zich mee met TMNT – The Last Ronin. Tijdens de Summer Game Fest liet het bedrijf gelijk een trailer voor ons zien.

TMNT – The Last Ronin

Gebaseerd op de legendarische graphic novel-serie komt Paramount Games Studio en actie-developer Platinum Games dus met TMNT – The Last Ronin. In een toekomstig New York City speelt de game zich af en moet de enige overgebleven Turtle een missie op zich nemen om zich te wreken op de familie die hij is verloren.

Verdere details zijn nog niet over de game bekendgemaakt, maar natuurlijk wanneer we meer weten over de game, kun je dit ook op onze website lezen. Tot die tijd kun je zeker ook terecht op de website van de developer om meer te zien over het spel.