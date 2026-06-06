Background

Platinum Games komt met TMNT – The Last Ronin

Nieuws 9 Daniel Glavimans 6 juni 2026

Summer Game Fest is bezig en dat betekent dat er veel nieuwe games worden aangekondigd. Paramount Games Studio is sinds vandaag in het leven geroepen en brengt samen met Platinum Games TMNT – The Last Ronin! 

Paramount Games Studio is een naam die we sinds vandaag pas kennen, maar het brengt gelijk een grote game met zich mee met TMNT – The Last Ronin. Tijdens de Summer Game Fest liet het bedrijf gelijk een trailer voor ons zien.

TMNT – The Last Ronin

Gebaseerd op de legendarische graphic novel-serie komt Paramount Games Studio en actie-developer Platinum Games dus met TMNT – The Last Ronin. In een toekomstig New York City speelt de game zich af en moet de enige overgebleven Turtle een missie op zich nemen om zich te wreken op de familie die hij is verloren.

Verdere details zijn nog niet over de game bekendgemaakt, maar natuurlijk wanneer we meer weten over de game, kun je dit ook op onze website lezen. Tot die tijd kun je zeker ook terecht op de website van de developer om meer te zien over het spel.

Share on
Avatar

About the author

Daniel Glavimans

More posts Follow

Be the first to leave a comment

Previous

Next

You may also like

Over intheGame

Binnen de bloeiende wereld van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle speler. Sinds de oprichting in 2011 heeft het platform zich ontwikkeld tot een toonaangevende community binnen de gaming- en entertainmentsector, gedreven door een sterke passie voor actueel nieuws en boeiende content.

intheGame zoekt jou

Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team?
 Dan zijn we op zoek naar jou!

Mail ons!

Join de community

Wij delen onze passie graag met jou op zoveel mogelijk manieren. Volg ons op onze kanalen!

Facebook Instagram Youtube Tiktok X-twitter

Copyright 2015 – 2026 © intheGame  |
Creative direction en ontwikkeling:

Pixel Moods Logo
studio skoivens logo

Hostingbeheer & sponsor:

Logo Iwan

Login to enjoy full advantages

Please login or subscribe to continue.

Go Premium!

Enjoy the full advantage of the premium access.

Stop following

Unfollow Cancel

Cancel subscription

Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.

Go back Confirm cancellation