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Star Wars: Galactic Racer toont nieuwe beelden

Nieuws 13 Jordy Gerritse 6 juni 2026

Star Wars Galactic Racer

Tijdens Summer Game Fest hebben we eindelijk nieuwe beelden gekregen van Star Wars: Galactic Racer. De game komt op 6 oktober uit en in de nieuwe beelden zien we meer over de toon van de game.

Star Wars: Galactic Racer geeft ons enkele indrukken van de cosmetische aanpassingen, verschillende soorten racingpods, personages, circuits en nog veel meer. En dat allemaal in een hele korte trailer.

Hoewel Darius Pax de Galactic League heeft opgericht, is het Kestar Bool die de competitie domineert. Even getalenteerd als kwaadaardig gebruikt Kestar zijn positie als League Champion om andere piloten te intimideren en zijn invloed steeds verder uit te breiden.

Om de controle over zijn racecompetitie te behouden, schakelt Darius Pax de hulp in van Shade, een mysterieuze piloot met een persoonlijke vete tegen de familie Bool. Samen met de energieke ingenieur Hibi en een legendarische podracer richt Shade zijn vizier op het onttronen van de corrupte kampioen.

Beleef een Star Wars-avontuur zoals nooit tevoren en ervaar een rivaliteit die de toekomst van de Galactic League zal bepalen.

Meer Summer Game Fest? Check hier de aankondiging voor Tupac in Stranger Than Heaven.

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Jordy Gerritse

Zelda fanboy. Retro Collector. Voornamelijk te vinden op het PlayStation Network. Gamer sinds ik nog uit de fles dronk. Beide doe ik nog steeds, niets veranderd dus.

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