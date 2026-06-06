Swords of Legends krijgt reveal trailer tijdens Summer Game Fest

Tijdens Summer Game Fest is Swords of Legends, de nieuwste actie-RPG van Aurogon Shanghai, officieel aangekondigd. De game, die voortbouwt op de bekende Gujian‑serie, brengt spelers naar een wereld die diep geworteld is in Chinese mythologie en folklore. De game verschijnt op PC, PlayStation 5 en Xbox Series X/S, al is momenteel een releasedatum nog niet bekend.

In Swords of Legends kruipen spelers in de huid van een Underworld Enforcer, een personage dat herboren wordt om verdwaalde zielen te begeleiden tussen het rijk van de levenden en het dodenrijk. Deze unieke insteek vormt de kern van het verhaal, dat volgens de ontwikkelaar sterk leunt op cinematische storytelling, persoonlijke vertellingen en een mix van hoofd- en zijmissies.

De eerste trailer, getoond tijdens het Summer game fest, laat snelle hack‑and‑slash‑moves zien, gecombineerd met spectaculaire magie en traditionele wapens. Ook iconische figuren uit de Chinese mythologie, zoals de bewakers Ox-Head en Horse-Face, maken hun opwachting als bondgenoten. Daarnaast werd een korte boss fight getoond tegen Kong Kong Zi, wat een indruk geeft van de intensiteit van de gevechten. Swords of Legends beloofd een game te worden met mythologische wezens en gevechten. Een prachtig uitziende game verwikkelt in de Chinese cultuur en mythologie.

Swords of Legends, een terugkerende legende

Met deze aankondiging keert de Gujian‑serie voor het eerst in vijftien jaar terug naar het internationale podium. De combinatie van mythologische inspiratie, moderne Unreal Engine 5‑visuals en een verhaal dat draait om verlies, wedergeboorte en spirituele begeleiding, maakt Swords of Legends een van de opvallendere onthullingen van het festival.

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