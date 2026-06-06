Blood Message krijgt volledige onthulling

In een tijdperk vol Aziatisch gethematiseerde games, krijgen we nu Blood Message. Deze game van 24 Entertainment ziet eruit als iets dat nog wel eens tof kan zijn!

Blood Message werd aangekondigd tijdens Summer Game Fest 2026. Deze game is een narrative driven ervaring. Meer is nog niet bekend, maar check de trailer hier beneden!

The drums still thunder from the walls. The blood on the blade has yet to dry. Yet the road home lies ahead.

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