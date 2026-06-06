The Wolf Among Us 2 aangekondigd – Deel 1 krijgt remaster

Nieuws 15 Malvin Schuivens 6 juni 2026
The Wolf Among Us krijgt een remaster én een tweede deel, wat wil je nog meer? Telltale laat het zien tijdens de Summer Game Fest 2026: The Wolf Among Us 2!
De remaster zal tijdens de feestdagen 2026 al uitkomen. Daarnaast zal The Wolf Among Us 2 in 2027 verschijnen. Deze games komen uit de oude dagen van Telltale, toen de studio ontplofte in een van de meest populaire studio’s voor story games met keuzes.
Critici prezen vooral de sterke schrijfstijl, de sfeervolle neo-noir presentatie en de hoofdpersoon Bigby Wolf. De keuzes die spelers tijdens gesprekken en onderzoeken maakten, zorgden voor een constante spanning en betrokkenheid. Ook de unieke visuele stijl, met felle neonkleuren en een duister sprookjesachtig decor, werd vaak genoemd als een van de sterkste punten van de game.
Meer van de MMO’s? Check dan AION 2!
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Remaster Telltale the wolf among us 2
About the author
Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen. Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.
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