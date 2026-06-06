The Wolf Among Us 2 aangekondigd – Deel 1 krijgt remaster

The Wolf Among Us krijgt een remaster én een tweede deel, wat wil je nog meer? Telltale laat het zien tijdens de Summer Game Fest 2026: The Wolf Among Us 2!

De remaster zal tijdens de feestdagen 2026 al uitkomen. Daarnaast zal The Wolf Among Us 2 in 2027 verschijnen. Deze games komen uit de oude dagen van Telltale, toen de studio ontplofte in een van de meest populaire studio’s voor story games met keuzes.

Critici prezen vooral de sterke schrijfstijl, de sfeervolle neo-noir presentatie en de hoofdpersoon Bigby Wolf. De keuzes die spelers tijdens gesprekken en onderzoeken maakten, zorgden voor een constante spanning en betrokkenheid. Ook de unieke visuele stijl, met felle neonkleuren en een duister sprookjesachtig decor, werd vaak genoemd als een van de sterkste punten van de game.

The Wolf Among Us 2 trailer

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