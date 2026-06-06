CLUTCH krijgt nieuwe cinematic trailer

Van de originele bedenker achter de Forza Horizon-serie komt een nieuwe race game genaamt CLUTCH. Het lijkt erop dat het een cinematic racer gaat worden die een verhaal gaat volgen zoals F1: The Movie.

Mike Brown was de creative director van Forza Horizon en bracht de serie tot leven. Hij verliet Playground Games in 2022 om zijn eigen studio Maverick Games op te richten, samen met meerdere senior Forza‑veteranen zoals Tom Butcher, Matt Craven en Fraser Strachan.

Maverick Games is gevestigd in Leamington Spa en werkt al enige tijd aan de racegame Clutch voor PC en consoles, met een sterke nadruk op creativiteit en een “developer‑first” cultuur.

Brown neemt zijn ervaring met het bouwen van toegankelijke, grootschalige open‑world racers mee naar een volledig nieuw project dat de speler moet meenemen in een avontuur van straatracen naar professioneel coureur.

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