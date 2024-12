Review: Warhammer 40.000 Darktide

Zo, intheGame. Beter laat dan nooit zullen we maar zeggen? Nou ja, dat klopt natuurlijk ook. Darktide is inmiddels ruim 2 jaar oud, maar onlangs verscheen de game voor het eerst op de PlayStation 5 (met PlayStation 5 Pro Enhancement). Voor ons dus de ideale gelegenheid om de game (opnieuw) door te spelen.

Inmiddels zou je dus een beetje moeten weten wat Warhammer 40.000 Darktide is. Het is een First Person Action game in het Warhammer 40.000 universum. Geruchten rondom een PlayStation 5 release circuleerde het internet al enkele weken voor de officiële bekendmaking, maar sinds vorige week mochten PlayStation spelers er eindelijk mee aan de slag. Wachten, is het waard geweest, want dit is misschien wel de beste versie van Darktide die je vandaag de dag kunt spelen. De game is dan ook redelijk scherp geprijsd voor de PlayStation 5, maar aan de andere kant is deze misschien wel vier keer zo goedkoop op PC en speel je ‘m zonder extra kosten dankzij Game Pass op Xbox of PC, maar goed, zoals ik zei: Het is ’t wachten waard geweest, want deze game draait als een zonnetje op de PlayStation 5 Pro.

Wat is Darktide?

Een game binnen het resuachtige universum van Warhamnmer 40.000? Waar ga je dan in godsnaam beginnen? Een tip van mij om het allemaal wat makkelijker te laten landen: Maak je je er niet te druk om. De wereld van Warhammer is zo ontiegelijk groot en heel moeilijk te bevatten als je er niet al jaren in rondrent. Dat maakt het voor de nieuwkomers niet minder leuk, want de wereld en het universum is ontzettend gedetailleerd en erg intimiderend, maar wel op een positieve wijze. Geniet van de kleine verhalen die worden verteld in dit grote universum en leer beetje bij beetje het hele plaatje kennen. Je hebt geen voorkennis nodig om de kleine afzonderlijke verhalen die verteld worden te ervaren.

In Darktide beginnen we ons avontuur als een gevangenen. We mogen hierin een klein beetje roleplayen, want vooraf we beginnen krijg je een aantal keuzes rondom je eigen verleden. Waar kom je vandaan, wat is je achtergrond, wat is je thuisplaneet en wat is de reden dat je gevangen bent genomen door de Empire? Het biedt een aangename context in de wereld die je direct een beeld schept van de situatie waar je in zit en in welk tijdperk de game zich afspeelt. Hierdoor neem je sneller een rol aan die jij wilt spelen zonder dat je begint met 100 vragen die je afleiden van de gameplay.

Buiten deze introductie speelt het verhaal ook een minder grote rol en is het meer op de achtergrond aanwezig terwijl jij veel repeterende missies uitvoert in een Left 4 Dead achtige stijl. Je doet dit altijd in co-op met drie andere personages die gespeeld worden door je vrienden, willekeurige spelers of bots. Je speelt geen enkele missie in je eentje.

Spelen in stijl

Aan het begin van de game kies je één van de vier classes. Je personage is vervolgens gebonden aan deze class en deze kan je niet meer aanpassen. Je kunt wel altijd een nieuw personage aanmaken. Iedere class heeft unieke aanvallen en unieke wapens die alleen te gebruiken zijn per class. Je speelt de game vervolgens in levels die tussen de 20 en 40 minuten duren en verschillende opdrachten voor je team uitspellen. Er zijn missies waar je bepaalde dingen moet scannen, missies waar je bepaalde personages moet bevrijden, maar ook missies met bossfights op het einde van het level. Je speelt ieder level in een bepaalde moeilijkheidsgraad en als je denkt dat je in het begin al kunt kiezen voor een moeilijke, dan heb je het mis. De voortgang in deze game heeft alles te maken met je gear, perks en wapen-perks. Het levelen van je personage in makkelijke levels is essentieel om ook maar een kans te maken om de hogere levels te overleven.

De hogere levels belonen je vervolgens weer met meer XP, geld en grondstoffen die je nodig hebt om wapens naar hogere levels te brengen om nóg hogere moeilijkheidsgraden te proberen. Dit is dan ook eigenlijk de gameplayloop in een notendop. Speel een level, vergaar XP voor je personage en je wapens, pas na het level je personages en je wapens aan en duik een nieuw level in. De beschikbare levels worden weergegeven op een kaart en deze zijn enkele uren beschikbaar voordat er nieuwe levels verschijnen die soortgelijk zijn, maar minimaal verschillen. Het is niet per se een roguelike, want alle levels zijn handgemaakt. De wijze waarop een level zich afspeelt is ook nagenoeg steeds hetzelfde met minimale afwijkingen.

De game speelt wel echt heerlijk. De combat voelt enorm punchy met veel verschillende melee wapens die echt enorm lekker aanvoelen om mee rond te zwaaien. Ook de guns voelen goed aan met genoeg variatie en alles is heel erg gewichtig voor een gegrond gevoel met enorm veel impact per schot en per slag. De grafische en fysieke feedback weerkaatsen dit idee dan enorm goed waardoor je zelfs door de repeterende aard van de game, altijd wel met plezier blijft doorspelen.

Co-op met al je vrienden

Darktide is volledig cross-platform speelbaar. Dat betekent dat jij op je PS5 samen kunt spelen met je vrienden die de game spelen via Steam op PC of via Game Pass op PC en Xbox. Dit werkt naadloos en we hebben dit ook meermaals getest en zelfs een co-op missie gedaan met iemand op PS5, Game Pass én Steam. Het werkt fantastisch, dus hou deze aangename co-op shooter vooral in het achterhoofd als je op zoek bent naar cross-play games met je Xbox en PC vrienden.

Op de PlayStation 5 Pro

De game is dus sinds kort speelbaar op de PlayStation 5 en alles wat we hiervoor besproken hebben is niet anders dan de game de afgelopen 2 jaar geworden is en al is te ervaren op PC en Xbox. Wat dus wel nieuw is, is de PlayStation 5 met een Pro Enhancement versie die zorgt voor de mooiste versie van Darktide tot nu toe met haarscherpe 4K textures in boter gladde 60 FPS. Er zijn verder niet veel grafische keuzes behalve een FOV slider. Als je de game speelt op een standaard PlayStation 5 heb je de keuze om de game in Performance Mode (60 FPS in 1440P) of Graphics Mode (30FPS in 4K) te spelen. De Pro versie elimineert deze keuze voor je voor het beste van beide werelden met een enorm fraai resultaat.

Zoals je verwacht maakt deze game net als alle andere PlayStation 5 games gebruik van de DualSense features voor haptische feedback en adaptieve triggers die niet per se esentieel zijn, maar ondertussen al zo gewend aanvoelen dat je het bijna niet meer weg kunt denken. Het blijft een fijne extra feature, maar dit is ondertussen niets nieuws meer.

Verdict

Darktide speelt en draait als een trein op de PlayStation 5 Pro. Het is al een iets oudere game, dus waarschijnlijk heb je er al veel van gezien of heb je ‘m zelf al gespeeld. Indien je alleen beschikt over een PlayStation 5 en op zoek bent naar een vermakelijke co-op shooter met je vrienden op welk platform dan ook, is dit ongetwijfeld een leuke game om op te pakken tussen alle grote releases om naar terug te keren voor een lekker potje schieten op een horde aan vijanden. Het doet verder niet veel wat niet eerder is gedaan in de genre, of al eerder is gedaan in Darktide op PC en Xbox. Wat het doet in de genre is ook niet baanbrekend geweest, dus ga hier vooral niet op zoek naar the next best thing, want dat is het niet per se. Wat het wel is, is een vermakelijke co-op shooter in de Warhammer 40.000 universe die tot de dag van vandaag nog steeds wordt voorzien van nieuwe content.