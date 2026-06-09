Atelier Karia: The Night Kingdom & the Guide of Memories aangekondigd

Atelier Karia: The Night Kingdom & the Guide of Memories is een hele mond vol. Voor het gemak noemen we het gewoon Atelier Karia vanaf nu. Deze game werd tijdens de Nintendo Direct van juni 2026 aangekondigd. De game komt in 2027 uit.
Atelier Karia is het volgende atelieravontuur. De JRPG-reeks van Koei Tecmo verschijnt in 2027 pas, maar werd zojuist al voor het eerst getoond. We hebben de eerste stukjes gameplay gezien en de game komt begin 2027 naar de PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 en PC.
Daarnaast maakt Koei Tecmo bekend dat Atelier Yumia vanaf vandaag verkrijgbaar is op de Nintendo Switch 2. Vooralsnog alleen digitaal.
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