Minecraft krijgt eindelijk een Switch 2-versie in 2026

Alle Minecraft fans opgelet, de game gaat nu officiëel ondersteund worden op de Nintendo Switch 2 en krijgt zelfs een aantal features erbij!

Minecraft krijgt een echte, native versie voor de Nintendo Switch 2. Mojang en Nintendo hebben dit aangekondigd in de Nintendo Direct van 9 juni officiëel bevestigd. Waar je de game nu nog via backwards compatibility kunt spelen, komt er dus een volledig geoptimaliseerde editie die echt gebruikmaakt van de kracht van de nieuwe hardware.

Minecraft krijgt nieuwe features

Een van de grootste veranderingen is dat Vibrant Visuals standaard wordt ingeschakeld. Dat is Minecraft’s nieuwe grafische upgrade met mooiere belichting, mist en schaduwen, waardoor de wereld er op Switch 2 een stuk levendiger uitziet dan op de originele Switch.

Nintendo heeft daarnaast bevestigd dat je gewoon je oude werelden en saves kunt meenemen van de Switch 1 versie naar de Switch 2.

Een exacte releasedatum is er nog niet, wél is duidelijk geworden dat de native Switch‑2 versie dit jaar nog verschijnt. Tot die tijd kun je de game al spelen via backwards compatibility, maar de echte upgrade komt dus later in 2026.

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