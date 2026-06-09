Devil May Cry 5 komt snel naar Nintendo Switch 2

De Devil May Cry 5: Devil Hunter’s Edition lanceert op 23 juni 2026 op Nintendo Switch 2. Je kan de game nu pre-orderen, maar we krijgen ook een leuke trailer te zien.

In Devil May Cry speel jij het verhaal van Nero, Dante, V en Vergil. Deze Nintendo Direct lijkt echt voor een groot deel in het kader van ports te staan, want we zien ook Dragon’s Dogma 2 naar de hybride console komen. De Devil May Cry 5 port werd al een soort van gelekt door mensen op Reddit. Maar, het is toch tof dat het echt gebeurd. Check de trailer hier beneden!