Devil May Cry 5 komt snel naar Nintendo Switch 2

De Devil May Cry 5: Devil Hunter’s Edition lanceert op 23 juni 2026 op Nintendo Switch 2. Je kan de game nu pre-orderen, maar we krijgen ook een leuke trailer te zien.
In Devil May Cry speel jij het verhaal van Nero, Dante, V en Vergil. Deze Nintendo Direct lijkt echt voor een groot deel in het kader van ports te staan, want we zien ook Dragon’s Dogma 2 naar de hybride console komen. De Devil May Cry 5 port werd al een soort van gelekt door mensen op Reddit. Maar, het is toch tof dat het echt gebeurd. Check de trailer hier beneden!
Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen.
Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.
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