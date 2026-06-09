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Fire Emblem: Fortune’s Weave verschijnt 17 september 2026

Nieuws 1 Malvin Schuivens 9 juni 2026

fortune's weave

Fire Emblem: Fortune’s Weave neemt de fakkel over van Three Houses en dat is aan alles te zien in deze nieuwe trailer. Buiten gameplay, zien we nu de releasedatum van 17 september 2026.

De vier main personages zijn Cai, Dietrich, Theodora én Leda. Al deze personages krijgen hun eigen special skills binnen deze turn-based tactical RPG.

Zoals je gewend bent van Three Houses, kan je ook hier weer rekruteren, je skills honen in de training grounds en op expedities gaan om te ontdekken en overwinnen. Ook krijgen we in deze nieuwe trailer een blik op de verhaallijn én antagonist. Check de trailer hier beneden!

Ook Orbitals kreeg een releasedatum tijdens deze Nintendo Direct!

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About the author

Malvin Schuivens

Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen. Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.

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