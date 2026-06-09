Fire Emblem: Fortune’s Weave verschijnt 17 september 2026

Fire Emblem: Fortune’s Weave neemt de fakkel over van Three Houses en dat is aan alles te zien in deze nieuwe trailer. Buiten gameplay, zien we nu de releasedatum van 17 september 2026.

De vier main personages zijn Cai, Dietrich, Theodora én Leda. Al deze personages krijgen hun eigen special skills binnen deze turn-based tactical RPG.

Zoals je gewend bent van Three Houses, kan je ook hier weer rekruteren, je skills honen in de training grounds en op expedities gaan om te ontdekken en overwinnen. Ook krijgen we in deze nieuwe trailer een blik op de verhaallijn én antagonist. Check de trailer hier beneden!

Ook Orbitals kreeg een releasedatum tijdens deze Nintendo Direct!