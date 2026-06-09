Background

Xenoblade Genesis aangekondigd voor 2027

Nieuws 11 Jordy Gerritse 9 juni 2026

Xenoblade Genesis

Nintendo heeft een nieuw deel binnen het Xenoblade-universum aangekondigd. Xenoblade Genesis komt in 2027 uit, maar fans kunnen dit jaar nog aan de slag met Nintendo Switch 2-versies van de trilogie.

Nintendo pakt gigantisch uit tijdens de Nintendo Direct van juni 2026. Zo komt Xenoblade Genesis in 2027 naar de Nintendo Switch 2. Maar daar houdt het nog niet helemaal op.

Xenoblade Chronicles Trilogy naar Switch 2

De volledige Xenoblade Chronicles trilogie komt naar de Nintendo Switch 2. Zowel in digitale als fysieke vorm. De digitale varianten zijn wel eerder te spelen. Zo is Xenoblade Chronicles Nintendo Switch 2 Edition vanaf vandaag speelbaar op Nintendo Switch 2. Je kunt de game volledig kopen, maar als je de Nintendo Switch-versie al hebt, kun je ook een upgrade kopen. Alle versies ondersteunen tot 4K in tv-mode en 1080p in handheld mode.

Daarnaast komen er kleine contentupdates naar alle drie de games. Zo krijgt het derde deel een mode waarin er waves aan vijanden op je af komen en krijgt deel 1 motoren om de wereld sneller mee door te kruisen.

Eerder verscheen Xenoblade Chronicles X al op de Nintendo Switch 2. Check hier onze review.

Tagged as:

Share on
Avatar

About the author call_made

Jordy Gerritse

Zelda fanboy. Retro Collector. Voornamelijk te vinden op het PlayStation Network. Gamer sinds ik nog uit de fles dronk. Beide doe ik nog steeds, niets veranderd dus.

More posts Follow

Be the first to leave a comment

Previous

Next

You may also like

Over intheGame

Binnen de bloeiende wereld van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle speler. Sinds de oprichting in 2011 heeft het platform zich ontwikkeld tot een toonaangevende community binnen de gaming- en entertainmentsector, gedreven door een sterke passie voor actueel nieuws en boeiende content.

intheGame zoekt jou

Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team?
 Dan zijn we op zoek naar jou!

Mail ons!

Join de community

Wij delen onze passie graag met jou op zoveel mogelijk manieren. Volg ons op onze kanalen!

Facebook Instagram Youtube Tiktok X-twitter

Copyright 2015 – 2026 © intheGame  |
Creative direction en ontwikkeling:

Pixel Moods Logo
studio skoivens logo

Hostingbeheer & sponsor:

Logo Iwan

Login to enjoy full advantages

Please login or subscribe to continue.

Go Premium!

Enjoy the full advantage of the premium access.

Stop following

Unfollow Cancel

Cancel subscription

Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.

Go back Confirm cancellation