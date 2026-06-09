Xenoblade Genesis aangekondigd voor 2027

Nintendo heeft een nieuw deel binnen het Xenoblade-universum aangekondigd. Xenoblade Genesis komt in 2027 uit, maar fans kunnen dit jaar nog aan de slag met Nintendo Switch 2-versies van de trilogie.

Nintendo pakt gigantisch uit tijdens de Nintendo Direct van juni 2026. Zo komt Xenoblade Genesis in 2027 naar de Nintendo Switch 2. Maar daar houdt het nog niet helemaal op.

Het begin van iets nieuws… Xenoblade Genesis verschijnt volgend jaar op de #NintendoSwitch2. pic.twitter.com/IdeDgRroHs — Nintendo Nederland (@NintendoNL) June 9, 2026

Xenoblade Chronicles Trilogy naar Switch 2

De volledige Xenoblade Chronicles trilogie komt naar de Nintendo Switch 2. Zowel in digitale als fysieke vorm. De digitale varianten zijn wel eerder te spelen. Zo is Xenoblade Chronicles Nintendo Switch 2 Edition vanaf vandaag speelbaar op Nintendo Switch 2. Je kunt de game volledig kopen, maar als je de Nintendo Switch-versie al hebt, kun je ook een upgrade kopen. Alle versies ondersteunen tot 4K in tv-mode en 1080p in handheld mode.

Daarnaast komen er kleine contentupdates naar alle drie de games. Zo krijgt het derde deel een mode waarin er waves aan vijanden op je af komen en krijgt deel 1 motoren om de wereld sneller mee door te kruisen.

Er komen #NintendoSwitch2 Editions van drie Xenoblade Chronicles-games, met verbeterde beelden, verbeterde prestaties en gloednieuwe spelelementen. De digitale versie van Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition is vanaf later vandaag verkrijgbaar! pic.twitter.com/5BlLBwwoE7 — Nintendo Nederland (@NintendoNL) June 9, 2026

Eerder verscheen Xenoblade Chronicles X al op de Nintendo Switch 2. Check hier onze review.