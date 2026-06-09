Hello Kitty Party Land aangekondigd voor 29 oktober 2026

Hello Kitty krijgt weer een nieuwe game erbij genaamd Party Land. Deze game trekt je weer in een schattige wereld vol met mini- en boardgames. Er zijn ook nog eens 140 personages om te ontmoeten en heel veel stickers om te verzamelen. De game komt exclusief op Switch 1 en 2 op 29 oktober 2026!

Hello Kitty games hebben altijd in het kader van feesten gestaan. Het zijn zowel cozy- als party games die goed vallen bij een breed publiek. Daarnaast zijn dit perfecte games voor de Nintendo Switch consoles. Dit is de officiële trailer én omschrijving van de game.

”Team up with your favorite Sanrio characters and jump into a lively collection of cute mini-games designed for fun with friends and family. Whether you’re playing solo, locally, or online, it’s packed with charm, competition, and customization. Gather your friends, choose your partner, and let the games begin in Hello Kitty Party Land!”

Wel een fan van de graphics, maar niet per direct van de schattigheid? Check dan het vervolg op Ninjala!