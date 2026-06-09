Tales of Eternia Remastered aangekondigd met datum

Tales of Eterna Remastered is tijdens de Nintendo Direct van juni 2026 aangekondigd met releasedatum. De game verschijnt op 16 oktober 2026 en is speelbaar op Nintendo Switch 1 en 2, PlayStation 4 en 5, Xbox Series X|S en pc.

We mogen het verhaal van Reid en Farah opnieuw beleven in Tales of Eternia Remastered. De game verscheen oorspronkelijk in 2000 voor de PlayStation en is later ook verschenen op de PlayStation Portable.

Bandai Namco is bezig met het moderniseren van alle Tales of-games. Zo verscheen Tales of Berseria Remastered onlangs en hebben we eerder al een review geschreven over Tales of Xillia Remastered.