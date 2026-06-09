Ninjala 2: The Uncharted Planet aangekondigd voor 2027

Ninjala krijgt een vervolg genaamd The Uncharted Planet, deze werd zojuist aangekondigd tijdens de Nintendo Direct van 9 juni 2026. De game zal early 2027 verschijnen, exclusief voor Nintendo Switch 2.

Ninjala 2 is een game van GungHo Online en zal de evolutie voor Ninjala worden. Op 12 juni zal er ook een Ninjala anime verschijnen. Wat kunnen we met deze game verwachten?

Van PvP naar open wereld PvE. De game blijft online mogelijkheden hebben, maar zal ditmaal meer focus leggen op verhalende missies die jij zelf, of met vrienden kan spelen.

Je kan de game dus solo of co-op spelen tot 4 personen. Dit geldt ook voor bosses én dungeons.

Ninjala 2 krijgt een nieuwe protagonist, maar zal ook een aantal bekende gezichten uit deel 1 bevatten.

Fans die naar Anime Expo 2026 gaan, kunnen de game als eerste spelen. Of de game naar Gamescom komt is nog niet bekend.

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