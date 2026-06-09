Big Walk krijgt officiële release datum

Tijdens de Nintendo Direct van 9 juni 2026 maakte House House eindelijk de release datum van hun nieuwste game Big Walk bekend.

Big Walk is de nieuwe coöperatieve adventure‑game van House House, de studio achter Untitled Goose Game. In deze game draait alles om samen wandelen, praten, verdwalen en ontdekken in een grote, open wereld die speciaal is ontworpen voor groepsinteractie. House House noemt het zelf een “walker‑talker”: een sociale ervaring waarin communicatie en improvisatie minstens zo belangrijk zijn als het oplossen van puzzels. Je kunt de game spelen met een klein groepje van twee spelers, maar ook met een hele vriendengroep tot twaalf personen, waarbij de dynamiek vanzelf verandert van intiem naar heerlijk chaotisch.

Tijdens het spelen trek je door een uitgestrekt landschap vol geheimen, obstakels en speelse uitdagingen die je alleen kunt overwinnen door samen te werken. Communicatie staat centraal, en dat pakt House House creatief aan. In deze game wordt er gebruik gemaakt van proximity voice chat, hierdoor vervagen stemmen wanneer spelers van elkaar weglopen, echoot in tunnels en klinkt gedempt door muren, waardoor de wereld levendig en fysiek aanvoelt. Daarnaast krijg je allerlei hulpmiddelen om elkaar te bereiken of juist te plagen: walkie‑talkies, megafonen, laserpointers, flares, whiteboards, cowbells en zelfs een gigantisch gouden hoofd. Wanneer praten even niet werkt, kun je altijd nog wild zwaaien, wijzen of andere non‑verbale signalen gebruiken om je punt duidelijk te maken.

Wanneer komt Big Walk uit?

De game verschijnt op 4 augustus 2026 voor Nintendo Switch 2, PlayStation 5 en PC/Mac via Steam, met ondersteuning voor cross‑platform play zodat iedereen samen kan spelen, ongeacht het systeem. Big Walk krijgt een adviesprijs van €19,99, met een tijdelijke launchkorting van maar liefsts 25 procent.

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