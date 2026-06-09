One Piece Grand Gourmet aangekondigd

De Nintendo Direct-presentatie is bezig en dat betekent dat er weer veel games naar de Switch 2 komen. One Piece Grand Gourmet is aangekondigd. In deze cooking-simulatiegame zul je heel veel One Piece-karakters gaan tegenkomen.

One Piece Grand Gourmet is een game waarvan je niet wist dat je het wilde spelen totdat het werd aangekondigd. Een One Piece cooking game van de makers van Game Dev Story? Klinkt zeker als een winnaar!

One Piece Grand Gourmet