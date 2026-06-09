The Duskbloods closed network test deze zomer

Nieuws 10 Malvin Schuivens 9 juni 2026
Nintendo en FromSoftware blijven The Duskbloods teasen met 5-seconden lange trailers. Maar, licht is aan de horizon, want deze zomer komt er een network test voor de game.
Eigenlijk weten we nog maar weinig over The Duskbloods. Het lijkt opnieuw een duistere en mysterieuze wereld neer te zetten die lijken op een mix van alle FromSoftware games. Spelers nemen de rol aan van bovennatuurlijke krijgers met unieke vaardigheden, waarbij snelle gevechten en strategisch gebruik van krachten centraal staan. Opvallend is de focus op multiplayer-elementen, zonder de kenmerkende sfeer van eenzaamheid en spanning te verliezen. Maar, fans van Nightreign zullen hier wel goed op gaan.
Welke Nintendo exclusive wel een datum kreeg, was de nieuwe Fire Emblem: Fortune’s Weave!
Tagged as:
fromsoftware Nintendo The Duskbloods
About the author
Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen. Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.
Binnen de bloeiende wereld van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle speler. Sinds de oprichting in 2011 heeft het platform zich ontwikkeld tot een toonaangevende community binnen de gaming- en entertainmentsector, gedreven door een sterke passie voor actueel nieuws en boeiende content.
Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team?
Dan zijn we op zoek naar jou!
Please login or subscribe to continue.
No account? Register | Lost password✖
Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.✖
Be the first to leave a comment