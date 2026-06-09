The Duskbloods closed network test deze zomer

Nintendo en FromSoftware blijven The Duskbloods teasen met 5-seconden lange trailers. Maar, licht is aan de horizon, want deze zomer komt er een network test voor de game.

Eigenlijk weten we nog maar weinig over The Duskbloods. Het lijkt opnieuw een duistere en mysterieuze wereld neer te zetten die lijken op een mix van alle FromSoftware games. Spelers nemen de rol aan van bovennatuurlijke krijgers met unieke vaardigheden, waarbij snelle gevechten en strategisch gebruik van krachten centraal staan. Opvallend is de focus op multiplayer-elementen, zonder de kenmerkende sfeer van eenzaamheid en spanning te verliezen. Maar, fans van Nightreign zullen hier wel goed op gaan.

Welke Nintendo exclusive wel een datum kreeg, was de nieuwe Fire Emblem: Fortune’s Weave!