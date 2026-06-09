The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake aangekondigd

Nintendo sluit het showcase-seizoen af met een eigen Nintendo Direct. Daar werd een remake van de legendarische Nintendo 64-klassieker: The Legend of Zelda: Ocarina of Time aangekondigd.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time verscheen in 1998 op de Nintendo 64. Het is niet de eerste keer dat Nintendo de klassieker terugbrengt. Eerder verscheen er al een nieuwere versie op de Nintendo 3DS. De enige vraag blijft dan: waar is Majora’s Mask? Ook dit deel, tevens een direct vervolg op Ocarina of Time.

We moeten het voor nu helaas doen met een korte teaser en het jaar “2026”. De Ocarina-remake staat dus nog gepland voor dit jaar, maar wanneer is nog een grote vraag. Later dit jaar krijgen we hier meer informatie over.

Meer over de Nintendo Direct van juni? Check hier de aankondiging voor de Network Test van The Duskbloods.