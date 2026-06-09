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We gaan weer sporten in Nintendo Switch Sports Resort

Nieuws 6 Joel Lemmrich 9 juni 2026

Nintendo Switch Sports Resort door Nintendo

Nintendo brengt een nieuwe editie van hun moderne klassieke sportgame uit, namelijk Nintendo Switch Sports Resort. Wat ooit begon als een “demo disc” is uitgegroeid tot een community icoon.

Nintendo Switch Sports Resort is de nieuwe sportgame voor de Nintendo Switch 2. Het is een moderne opvolger van Wii Sports Resort en keert terug naar het iconische Wuhu Island, maar dan met nieuwe sporten, nieuwe besturing en een frisse presentatie. 

Nieuwe besturing in Nintendo Switch Sports Resort

Nintendo brengt met Nintendo Switch Sports Resort opnieuw een verzameling sportminigames die volledig draaien om beweging, toegankelijkheid en natuurlijk plezier waar de serie bekend om staat. De nieuwe game bevat 12 sporten, een mix van klassiekers en compleet nieuwe activiteiten. Bekende sporten zoals tennis, volleybal, basketbal, bowlen en golf keren terug, terwijl Nintendo ook een reeks nieuwe sporten toevoegt, waaronder boxen, tafeltennis, boogschieten, skateboarding, power cruising, vliegen met een propeller‑vliegtuig en zelfs duimworstelen. Ook is er een kleine warming‑up‑minigame in de vorm van touwtje springen.

De game maakt gebruik van de vernieuwde Joy‑Con 2‑besturing, die per sport anders wordt ingezet. Zo bestuur je bij skateboarding met een muisachtige bewegingsinput, houd je bij duimworstelen één Joy‑Con rechtop, en vlieg je met het propeller‑vliegtuig door simpelweg de controller te kantelen.

De game verschijnt exclusief voor Nintendo Switch 2 op 22 oktober 2026, en pre‑orders zijn al beschikbaar via de eShop.

Check ook ander nieuws van de Nintendo Direct van 9 juni 2026, zoals: Big Walk krijgt een release datum

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